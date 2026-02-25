Canlı
        Kırklareli Haberleri

        Giriş: 25.02.2026 - 09:38
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Vali Turan, eşi Nihal Turan ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

        Şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelmenin huzurunu yaşadığını ifade eden Turan, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

        Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Turan, şehit ve gazilerin mücadelelerinin asla unutulmayacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.






