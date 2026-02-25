Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Yağışlar Trakya'daki barajların doluluk oranlarını arttırdı

        Trakya'da etkili olan kar ve sağanak yağışlar, 14 barajın doluluk oranını önemli ölçüde artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 09:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağışlar Trakya'daki barajların doluluk oranlarını arttırdı

        Trakya'da etkili olan kar ve sağanak yağışlar, 14 barajın doluluk oranını önemli ölçüde artırdı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde DSİ sorumluluk sahasında bulunan 14 barajda 638 milyon 932 bin metreküp su bulunuyor.

        Barajlarda 6 Ocak'ta 377 milyon 248 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, son yağışların etkisiyle 261 milyon 684 bin metreküp arttı.

        Verilere göre barajların doluluk oranının en fazla arttığı il Edirne oldu.

        Edirne'deki 6 barajda 326 milyon 653 bin metreküp, Kırklareli’ndeki 4 barajda 188 milyon 158 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda ise 124 milyon 121 bin metreküp su bulunuyor.

        Edirne'nin su ihtiyacını karşılayan Kırklareli’ndeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı da belirgin şekilde yükseldi.

        Yaz aylarında kuraklık nedeniyle doluluğu yüzde 3'e kadar gerileyen barajda, son yağışların ardından su seviyesi yüzde 53 olarak ölçüldü.

        Barajdaki mevcut su miktarı 79 milyon 414 bin metreküp olarak kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Kırklareli'nde zincir marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde zincir marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı
        Kırklarelili balıkçılar, Karadeniz'de 6 saatte 30 ton hamsi avladı
        Kırklarelili balıkçılar, Karadeniz'de 6 saatte 30 ton hamsi avladı
        Kırklareli'nde zimmet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde zimmet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Otomobil refüj başı yön tabelasına çarptı
        Otomobil refüj başı yön tabelasına çarptı