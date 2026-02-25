Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

        Özderin, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Kaynarca İlkokulunu ziyaret etti.

        Ziyarette öğretmenlerle bir araya gelen Özderin, istekleri dinledi.

        Özderin daha sonra öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

        - Belediye Başkanı Özalp, incelemede bulundu

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yapımı devam eden anaokulu binasında incelemede bulundu.

        Özalp, Evren Mahallesi'ndeki 8 derslikli Hatice İsmail Adıgüzel Anaokulu binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Okulun gelecek yıl eğitim-öğretim faaliyetine alınacağını ifade eden Özalp, okulun yapımında emeği geçen hayırsever aileye teşekkür etti.

        - İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

        Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

        Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulunu ziyarette bulunarak, okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette okulun fiziki durumunu inceleyen Akdemir, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

        Akdemir, devam eden projeler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin öğretmenlerle değerlendirmede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 89 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 89 zanlı tutuklandı
        Yağışlar Trakya'daki barajların doluluk oranlarını arttırdı
        Yağışlar Trakya'daki barajların doluluk oranlarını arttırdı
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Kırklareli'nde zincir marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde zincir marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı
        Kırklarelili balıkçılar, Karadeniz'de 6 saatte 30 ton hamsi avladı
        Kırklarelili balıkçılar, Karadeniz'de 6 saatte 30 ton hamsi avladı
        Kırklareli'nde zimmet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde zimmet soruşturmasında 3 belediye personeli gözaltına alındı