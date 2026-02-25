Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında öğrencilerle kitap okudu.



Özderin, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Kaynarca İlkokulunu ziyaret etti.



Ziyarette öğretmenlerle bir araya gelen Özderin, istekleri dinledi.



Özderin daha sonra öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu.



- Belediye Başkanı Özalp, incelemede bulundu



Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yapımı devam eden anaokulu binasında incelemede bulundu.



Özalp, Evren Mahallesi'ndeki 8 derslikli Hatice İsmail Adıgüzel Anaokulu binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Okulun gelecek yıl eğitim-öğretim faaliyetine alınacağını ifade eden Özalp, okulun yapımında emeği geçen hayırsever aileye teşekkür etti.



- İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri



Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.



Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulunu ziyarette bulunarak, okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Ziyarette okulun fiziki durumunu inceleyen Akdemir, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.



Akdemir, devam eden projeler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin öğretmenlerle değerlendirmede bulundu.

