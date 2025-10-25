Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'i ziyaret etti.

Ilık, oda çalışmaları hakkında Dönmez'e bilgi verdi.

Tüm platformlarda OSB'nin imkanlarını anlattıklarını ifade eden Ilık, "Bizim tek amacımız ilimizde yaşayanların refah düzeylerini arttırarak, rahat bir yaşam sürmelerini temin etmektir. Bunun içinde tüm yönetim ve meclis üyelerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Kaymakam Ünlü'den üreticilere ziyaret

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, aronya üreticilerini ziyaret etti.

Ünlü, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Bekir Öztürk ile aronya üreticilerini ziyaret edip bilgi aldı.

Aronya üretiminin önemine değinen Ünlü, ilçede üretimin artması için gayret gösterdiklerini söyledi.