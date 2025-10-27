Kırklareli Valisi Turan, sahipsiz hayvanların yaşam alanında incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı'nda incelemede bulundu.
Vali Turan, alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Sahipsiz hayvanların artık daha sağlıklı bir ortamda yaşadıklarını ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
İncelemede vali yardımcıları ile kurum müdürleri de yer aldı.
