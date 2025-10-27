Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yüzme yarışı düzenlendi

        Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yüzme yarışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 09:42 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yüzme yarışı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yüzme yarışı yapıldı.

        Kırklareli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kapalı yüzme havuzunda düzenlenen müsabakalara Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 168 sporcu katıldı.

        Dört stilde gerçekleştirilen yarışlarda, dereceye girenlere madalya verildi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, sporcularının azim, disiplin ve mücadele ruhlarıyla herkese örnek olduğunu belirterek, "Ben, hem Cumhuriyetimizin değerlerine, hem de spora gönül veren tüm gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Nice yüzyıllar boyunca Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimizin ışığında, daima ileriye." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, sahipsiz hayvanların yaşam alanında incelemede bul...
        Kırklareli Valisi Turan, sahipsiz hayvanların yaşam alanında incelemede bul...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli ve Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli ve Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        KLÜ Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı
        KLÜ Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        "Türkiye'nin çeltik ambarı" olarak nitelenen Trakya'da hasat tamamlandı
        "Türkiye'nin çeltik ambarı" olarak nitelenen Trakya'da hasat tamamlandı