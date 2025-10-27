Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamlığınca muhtarlar toplantısı yapıldı.

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamlığınca muhtarlar toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Enver Özderin başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

        Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi. Muhtarlar da devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Muhtarların, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarını daha yakından görebildiğini ifade eden Özderin, muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesinde olduğunu söyledi.

        - Yol yapım çalışması

        Kırklareli'nde yol yapım çalışması devam ediyor.

        Kırklareli Belediyesi, Karahıdır Mahallesi 6. Sokak'ta yol yapım çalışmasında bulundu.

        Belediye Başkanı Derya Bulut da ekiplerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

        Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Bulut, yolun trafiğe açılmasıyla şehir merkezinde araç trafiğinin azalacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

