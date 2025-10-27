Turnuvada kaymakamlık takımı birinci, belediye takımı ikinci, müftülük takımı üçüncü, jandarma takımı ise dördüncü oldu.

Pehlivanköy Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 102. Yılı etkinlikleri kapsamında Şehit Piyade Uzman Çavuş Güven Seven Spor Tesisinde gerçekleştirilen turnuvaya 4 takım katıldı.

Sportif faaliyetlere çok önem verdiklerini ifade eden Gün, başarılı olan sporcuları tebrik etti.

