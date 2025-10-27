Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan'ı ziyaret etti.

        Giriş: 27.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:36
        Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Turan da Doğan'a görevinde başarılar diledi.

        - Masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Kırklareli'nde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ahmet Cevdet Paşa Yurdu'nda düzenlenen müsabakaya 30 öğrenci katıldı.

        Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

