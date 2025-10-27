Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan'ı ziyaret etti.
Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Turan da Doğan'a görevinde başarılar diledi.
- Masa tenisi turnuvası düzenlendi
Kırklareli'nde masa tenisi turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ahmet Cevdet Paşa Yurdu'nda düzenlenen müsabakaya 30 öğrenci katıldı.
Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
