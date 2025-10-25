Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:24 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:24
        Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, başkanlığında OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Turan, OSB'nin her geçen gün geliştiğini söyledi.

        OSB'ye olan ilginin son yıllarda arttığını ifade eden Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.

        Toplantıya Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez ile kurul üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

