Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu

Köy ziyaretlerinde ihtiyaçları ve sorunları yerinde tespit ettiklerini ifade eden Turan, çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Turan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

Vali Turan, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay İsa Murat Övez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile Asilbeyli, Kavakdere, Kızılcıkdere, Üsküpdere, Karıncak ve Yündalan köylerini ziyaret etti.

