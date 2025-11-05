Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, beraberinde Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk ile Poyralı köyünü ziyaret etti.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Özderin, bir süre sohbet etti.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, her fırsatta köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını ve köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirtti.

- Başarılı sporculardan Kaymakam Balaban'a ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Balaban, ziyarette, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen Trakya Cumhuriyet Kupası müsabakalarına katılan Vize Gençlik Spor Kulübü sporcularıyla sohbet etti.

Sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, sporculara başarılarının devamını diledi.