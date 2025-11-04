Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde yeni otogar yeri için uzlaşma sağlanamadı

        –Kırklareli Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısında, yeni yapılacak otogarın yerinin belirlenmesi konusunda uzlaşma sağlanamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:43 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:43
        Kırklareli'nde yeni otogar yeri için uzlaşma sağlanamadı
        –Kırklareli Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısında, yeni yapılacak otogarın yerinin belirlenmesi konusunda uzlaşma sağlanamadı.

        Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş başkanlığında belediye binasında yapılan toplantıda, Karacaibrahim Mahallesi sınırlarında bulunan iki parselde otogar alanı planlama ve proje çalışmalarının sürdürülebilmesi amacıyla, Toprak Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kamu yararı kararı alınması konusu görüşüldü.

        Süzülmüş, toplantıda yaptığı konuşmada, şehirde yeni bir otogara ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Bu konuda uzun süredir çalışma yürüttüklerini belirten Süzülmüş, şehrin İstanbul yönünde yoğunlaştıklarını ifade etti.

        Yeni otogar için Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün bahçesinde belirli bir alanın belediyeye tahsis edildiğini anlatan Süzülmüş, şöyle devam etti:

        "Bu alanın üzerine denk gelen 12,5 kilometrelik çevre yolu projesi onaylandı. Çevre yolunun otogara giriş ve çıkış yolları da çizildi. Bu sayede çevre yoluyla şehrin kuzeyindeki Pınarhisar yoluna, Organize Sanayi Bölgesine, oradan da Bulgaristan istikametine ya da Edirne yönüne, şehir içine yük getirmeden ulaşım sağlanabilecek.

        Kırklareli Otogarı’ndan çıkan araçların yaklaşık yüzde 80’i İstanbul yönüne gidiyor. Bu nedenle yeni otogarın İstanbul yönünde planlanması en doğru karar olacaktır."

        CHP Grup Başkanı Vecdi Yüce de her iki parselinde verimli tarım arazisi olduğunu belirterek, Toprak Koruma Kurulu raporunda da şerhler olduğunu kaydetti.

        Yeni otogarın önceki dönem belediye başkanı tarafından Dereköy yolunda başlatılan ve atıl durumda bulunan binanın tamamlanarak o bölgeye taşınması önerisinde bulunan Yüce, şehrin İstanbul yoluna doğru genişlemesini istemediklerini dile getirdi.

        Müzakerelerin ardından gündem maddesi oy çokluğu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

        Toplantıda, 2026 Yılı Performans Programı, 2026 mali yılı ve izleyen 2027-2028 mali yıllarına ait belediye bütçesinin belirlenmesi, çeşitli ücret tarifelerinin görüşülmesi, su ücret tarifelerinin görüşülmesi, otogar giriş ve çıkış ücretlerinin değerlendirilmesi, iktisadi ve sosyal tesis işletmeleri ücret tarifelerinin görüşülmesi konusundaki gündem maddeleri kasım ayı ikinci birleşiminde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

