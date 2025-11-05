Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, bazı kurumlarda incelemede bulundu.
Vali Turan ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü binasını gezdi. Personelle sohbet eden Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten brifing aldı.
Ardından Tapu Müdürlüğünü ziyaret eden Turan, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Turan, Kadastro Müdürlüğünde de incelemede bulundu.
