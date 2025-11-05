Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu

Vali Turan ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü binasını gezdi. Personelle sohbet eden Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten brifing aldı.

