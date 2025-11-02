Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Pınarhisar Kaymakamı Özderin, aile ziyaretlerinde bulundu

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:21 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:21
        Pınarhisar Kaymakamı Özderin, aile ziyaretlerinde bulundu
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Kaymakam Özderin, Kaynarca beldesinde Duriye Kavaz, Meral Koftar ve Ümmügül Benzer'i evlerinde ziyaret etti.

        Yaşlılar ile bir süre sohbet eden Özderin, taleplerini de dinledi.

        Aile ziyaretlerine devam ettiğini ifade eden Özderin, her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

        Ailelere sağlıklı ve huzurlu yıllar temennisinde bulunan Özderin, ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

