Kırklareli'nde çevreyi kirleten işletmeye ceza uygulandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletmeye idari para cezası uygulandı.
Giriş: 28.03.2026 - 10:47
Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte çevre kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, yol kenarına beton ve hafriyat atığı bırakan işletmeyi tespit etti.
Çevre kirliliğine neden olarak araziye beton ve hafriyat döken işletmeye 50 bin lira ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri