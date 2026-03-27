        Kırklareli'nde "Dumansız Kampüs" konferansı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigaranın stresi artırarak insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Kırklareli'nde "Dumansız Kampüs" konferansı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigaranın stresi artırarak insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

        Ergüder, Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dumansız Kampüs" konferansında, sigara kullanımının birçok hastalığa neden olduğunu söyledi.

        Sigaraya bağlı ölümlerin önlenebilir olduğuna dikkati çeken Ergüder, bu konuda en önemli mücadelenin tütün endüstrisine karşı verildiğini ifade etti.

        Tütün endüstrisinin insanları bağımlı hale getirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Ergüder, sigara kullanımının vücuda çok sayıda zararlı kimyasalın girmesine neden olduğunu dile getirdi.


        Sigaranın yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Ergüder, kullanıcıların önemli bir bölümünün akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.

        Ergüder, sigaranın ülke ekonomisine de ciddi zararlar verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Sigara stresi azaltmaz, aksine beyne giden oksijen miktarını azalttığı için stresi artırır. Nikotin, insan vücudu için gerekli bir madde değildir. Nikotin, güçlü bağımlılık yapan bir madde olarak beyindeki reseptörlere bağlanır ve kullanım arttıkça bu reseptörlerin sayısı da artar."

        Dünyada tütün kullanımının azalmasına karşın Türkiye'de arttığını belirten Ergüder, özellikle üniversite öğrencileri ve genç kadınlar arasında sigara kullanım oranlarının yükseldiğini ifade etti.

        Ergüder, sigara kullanımındaki artışın kadınlarda daha belirgin olduğunu aktararak, 15-24 yaş grubundaki kadınlarda bu oranın daha da yüksek seviyelere ulaştığını bildirdi.

        Tütün endüstrisinin özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığını vurgulayan Ergüder, "Aslında dünyada baktığımızda tütün kullanımı giderek azalıyor ama Türkiye'de özellikle bunu söylemek istiyorum çünkü burada özellikle üniversite öğrencilerinde sıkıntı, genç kadınlarda ve öğrencilerde tütün kullanımı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.


        Toker Ergüder, Türkiye'de sigara kullananların büyük bölümünün 20 yaşından önce buna başladığını söyledi.

        Üniversite öğrencileri arasında yapılan çalışmalara değinen Ergüder, öğrencilerin eğitim süreci ilerledikçe sigara kullanım oranlarının artabildiğini kaydetti.

        Sigaranın birçok organda kansere yol açtığını anlatan Ergüder, akciğer kanserlerinin büyük bölümünün sigaraya bağlı geliştiğini, tanı konulduktan sonra yaşam süresinin sınırlı olduğunu dile getirdi.

        Programda, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Kırklareli Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Dr. Neslişah Gün, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aylin Can ve Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Ergüder, katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

