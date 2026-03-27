Göç yolundaki leylekler Kırklareli'nde mola verdi

Sıcaklıkların artmasıyla Afrika'dan Avrupa'ya göç eden leylekler, mola verdikleri Kırklareli’nin Vize ilçesinde görüntülendi. Kış aylarını Afrika'nın sıcak bölgelerinde geçiren leylekler, baharın gelmesiyle birlikte Balkanlar ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki üreme alanlarına doğru göç yolculuğuna çıktı. Türkiye üzerinden geçen göç rotasını kullanan leylekler, Trakya'da kısa süreli konaklayarak yolculuklarını sürdürüyor. Göç yolundaki leylekler Kırklareli'nin Vize ilçesi yakınlarındaki tarım alanına indi. Onlarca leylek, ayçiçeği ekili tarlalarda dinlenip beslendi. Toplu halde görülen leylekler, köy sakinlerinin de ilgisini çekti. Çavuşköy Muhtarı Faruk Özköse, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla göç yolundaki leyleklerin son bir haftadır zaman zaman köylerinde mola verdiğini söyledi. Her gün binlerce leyleğin köyün üzerinden geçtiğini belirten Özköse, baharın gelişini leyleklerin göçünden anladıklarını kaydetti.

