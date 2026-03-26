        Kırklareli ve Tekirdağ'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Kırklareli ve Tekirdağ'da, Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Kırklareli ve Tekirdağ'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Kırklareli ve Tekirdağ'da, Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde, geçen yıl meydana gelen yangında zarar gören alanda Gazze, Adalet, Hz. Muhammed ve Aile Yılı hatıra ormanları oluşturuldu.

        Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, programda yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin yüzde 40'ının ormanlardan oluştuğunu söyledi.

        Geçen yıl bu alanın yangında zarar gördüğünü hatırlatan Tanrıseven, yanan alanlarda yeni fidanların yeşereceğini kaydetti.

        Tanrıseven, orman varlığının artması için çalıştıklarını kaydetti.

        Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya da gelecek kuşaklara daha yeşil bir doğa bırakmak istediklerini kaydetti.

        Karakaya, bugün 4 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getirdi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        -Tekirdağ

        Tekirdağ'da da 100 ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.

        Süleymanpaşa Belediyesi ve TEMA Vakfı tarafından “Orman Haftası" kapsamında Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni düzenlendi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, programdaki konuşmasında, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.

        Kentte yapılan ağaçlandırma çalışmalarının değerli olduğunu belirten Nallar, bugün öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturup geleceğe nefes olacaklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri ve protokol üyeleri fidanları dikti.

        Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

