        Kırklareli'nde 33 haftalık doğan üçüzler sağlığına kavuştu

        Kırklareli'nde 33 haftalıkken dünyaya gelen üçüz bebekler, 20 günlük yoğun bakım sürecini atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Kırklareli'nde 33 haftalık doğan üçüzler sağlığına kavuştu

        Kırklareli’nde 33 haftalıkken dünyaya gelen üçüz bebekler, 20 günlük yoğun bakım sürecini atlattı.

        Kırklareli'nde yaşayan bir çift, rutin kontroller için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Hastanede, Doç. Dr. İsmail Temur tarafından yapılan tetkikler sonucu çiftin üçüz bebek beklediği belirlendi. Sancılarının erken başlaması nedeniyle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen anne adayının doğumu, yapılan müdahaleyle 33'üncü haftada gerçekleştirildi.

        Doğumda 1 kilo 400 gram, 1 kilo 450 gram ve 1 kilo 700 gram ağırlığında üç bebek dünyaya geldi.

        Prematüre bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Riskli durumlarının ortadan kalkmasının ardından sağlıklı şekilde taburcu edilen bebekler, ailelerine teslim edildi.

        - "Bebekleri sağlıkla ailenin kucağına teslim edebilmek en büyük mutluluk"

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli doktor Şebnem Kader, AA muhabirine, erken doğum nedeniyle bebeklerin yoğun bakıma alındığını söyledi.

        Hastanede ilk kez üçüz bebek doğumunun gerçekleştiğini belirten Kader, bebeklerin 20 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştuğunu kaydetti.

        Bebeklerin taburcu edilmesinden dolayı büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade eden Kader, "Erken doğum, pek çok sıkıntıyı beraberinde getiren bir durumdur. Bebeğin gebelik haftası ne kadar düşükse karşılaşılabilecek sorunlar o kadar fazla olabiliyor. Çok şükür bebeklerimizle ilgili karşımıza çıkan sorunları hafif şekilde atlatmayı başardık." diye konuştu.

        Doğum sürecinde üçüzler için büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade eden Kader, üçüzlerin doğumundan sonra da heyecanın devam ettiğini kaydetti.

        Bebeklerin 20 günlük yoğun bakım sürecinin sona ermesiyle evlerine gönderildiklerini ifade eden Kader, "Her bir bebek bizim için yeni açılan bir sayfa oluyor. Bebekleri sağlıkla ailenin kucağına teslim edebilmek en büyük mutluluk." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Maduro'nun yasal mücadelesindeki kilit isimler
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, Otizmliler Derneğini ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
        Lüleburgaz'da umre yolcuları dualarla uğurlandı
        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
        Kırklareli'nde ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılıyor
