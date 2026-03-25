        Kırklareli'nde ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılıyor

        Kırklareli'nde skolyozun (omurga eğriliği) erken dönemde tespit edilmesi amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik tarama başlatıldı.

        Giriş: 25.03.2026 - 10:51 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kırklareli Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan "Sağlıklı Omurga Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında 74 okulda 12 bin 800 ortaokul öğrencisinin skolyoz taramasından geçirilmesi planlanıyor.

        Projeyle skolyozun erken teşhis edilmesi, hastalığın ilerlemesinin önlenmesi ve toplumda omurga sağlığına yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

        Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Betül Çiftçi, Mustafa Dalcalı Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tarama sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı bir gelecek için öğrencilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Skolyozun omurganın sağa veya sola eğrilmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu belirten Çiftçi, hastalığın özellikle ergenlik döneminde daha sık görüldüğünü ifade etti.

        Erken tanının önemine dikkati çeken Çiftçi, "İl merkezinden başlayarak tüm ilçelerde ortaokul öğrencilerine yönelik skolyoz taraması yapıyoruz. Yaklaşık 12 bin 800 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ailelerin ve çocukların istekleri doğrultusunda tarama programını tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

        - "Farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz"

        Teknolojinin gelişmesiyle birlikte omurga problemlerinde artış yaşandığını vurgulayan Çiftçi, "Çocuklarımızda omurga sağlığına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Taramalar sırasında şüpheli vakaları velileri bilgilendirerek hastanelere yönlendireceğiz ve gerekli ileri tetkikle tedavi süreci planlanacak." diye konuştu.

        Skolyozun ilerleyici bir hastalık olduğuna işaret eden Çiftçi, proje kapsamında velilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının da yapılacağını kaydetti.

        Öğrenci velisi Canan Dursun da projeyi önemli bulduklarını belirterek, "Belki çocuklarımızda skolyoz var ama farkında değiliz. Bu taramalar sayesinde erken önlem alınacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

