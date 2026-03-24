Kırklareli'nde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı gerçekleştirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı düzenlendi.



Gazi Osman Paşa İlkokulunda düzenlenen programda, öğrencilere ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında eğitim verildi.



Ardından okul bahçesinde çocuklara yönelik yarışmalar düzenlendi.



Program UMKE, evde bakım hizmeti, ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenme konularının anlatıldığı stantların gezilmesiyle sona erdi.



Programa, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de katıldı.



















