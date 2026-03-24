Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Ablasından etkilenerek başladığı tekvandoda olimpiyat hayali kuruyor

        ÖZGÜN TİRAN - Ablasından etkilenerek tekvandoya başlayan 14 yaşındaki milli sporcu Aden Ünlü, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aden Ünlü, 2017 yılında ablasına özenerek tekvandoyla tanıştı. İlde düzenlenen turnuvalarda başarı elde eden Aden, 24-26 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar 44 kiloda şampiyon oldu.

        Milli sporcu, 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'na katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Aden Ünlü, AA muhabirine, tekvandonun hayata bakış açısını değiştirdiğini söyledi.

        Tekvando sayesinde öz güveninin arttığını belirten Aden, sporla güzel anılar biriktirdiğini ve yeni arkadaşlıklar edindiğini ifade etti.

        Antrenman yaparken kendisini ayrı bir dünyada hissettiğini anlatan Aden, "Türkiye şampiyonu oldum. Finalde kazandığımı söylediklerinde çok mutlu oldum. Tarif edilemeyecek bir duygu. Bundan sonraki hedefim olimpiyat oyunlarına katılmak. Dünya derecemin olmasını istiyorum." dedi.

        Aden Ünlü, 24-31 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katılacağını dile getirdi.

        Başarının çok çalışmanın ürünü olduğunu anlatan Aden, "Ben birkaç yıl önce bu sporu bırakmayı düşünüyordum. Annemin teşvikiyle hırslandım. Şimdi milli takım formasını giyiyorum. Türk bayrağını taşımak çok güzel, onur verici bir duygu. Dünyada da Avrupa'da da onu gururla taşımak müthiş bir duygu." diye konuştu.

        Antrenör Gökhan Yeşil de Aden'in başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

        Aden Ünlü'nün milli sporcu olduğunu belirten Yeşil, ilk hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu, ardından olimpiyatlara odaklanacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
