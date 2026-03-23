        Kırklareli'ndeki bir kişinin evde çıkan yangında ölmesine ilişkin gözaltına alınan kadın tutuklandı

        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki M.A'nın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Giriş: 23.03.2026 - 21:54 Güncelleme:
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akalar Mahallesi'nde iki hafta önce çıkan yangında M.A'nın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangından kısa süre önce 55 yaşındaki G.Ö'nün elinde kağıt ve karton parçalarıyla bölgede dolaştığını belirledi.

        Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        G.Ö'nün savcılık ifadesinde, husumetlisi olduğu öne sürülen M.A'nın evinin bahçesindeki kağıt ve tahta parçalarını yanında getirdiği yağ ile tutuşturduğunu itiraf ettiği iddia edildi.


        Şüpheli, "tasarlayarak ve yangınla kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Savaş istemiyoruz" diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
