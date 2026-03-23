Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hava Radar Kıta Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü gözlem kulesini ziyaret etti.



Vali Turan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Hava Radar Kıta Komutanlığı ve gözlem kulesine ziyarette bulundu.



Personelle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.



- Vize Kaymakamı Balaban'dan ziyaret



Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hane ziyaretlerini sürdürüyor.



Balaban, gazi Hasan Kuşoğlu'nu evinde ziyaret etti.



Kuşoğlu ile sohbet eden Balaban, istekleri de dinledi.



Balaban, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.



- Pınarhisar Kaymakamı Özderin, incelemede bulundu



Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, jandarma trafik ve asayiş uygulama noktasında incelemede bulundu.



Özderin, Yeni köyündeki uygulama noktasını ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.



Bir süre uygulamaya katılan Özderin, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.



Özderin, jandarma ekiplerine başarı diledi.



- Yeşilay Şube Başkanı Karakahya'dan ziyaret



Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakahya, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.



Cerit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Karakahya da çalışmaları hakkında Cerit'e bilgi verdi.
































