Kırklareli Valisi Turan, şehit ailelerini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.



Turan, eşi Nihal Turan ile dört şehit ailesini ziyaret etti.



Ailelerle sohbet eden Turan, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu söyledi.



Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Turan, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.



Ziyaretlerde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.







