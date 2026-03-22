Kırklareli'nde sobanın patlaması sonucu ölen gencin cenazesi defnedildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bayramın ilk günü bir iş yerinde sobanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Kerem Şengün'ün (22) cenazesi toprağa verildi.



Hayatını kaybeden Şengün için Karaağaç Köyü camisinde tören düzenlendi.



Şengün'ün yakınları camide taziyeleri kabul etti.



Kılınan namazın ardından Şengün'ün cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.



20 Mart Cuma günü, yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sobanın patlaması sonucu Şengün yaşamını yitirmiş, E.Ç. ile E.K. yaralanmıştı.



E.Ç. ile E.K'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

