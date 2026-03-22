Kırklareli Valisi Turan, devlet korumasındaki çocuklarla bayramlaştı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evlerini ziyarette bulundu.
Vali Turan eşi Nihal Turan ile çocuk evlerini ziyaret etti.
Çocuklarla bayramlaşan Turan, ardından sohbet etti.
Bayramların huzura kavuşmanın, kırgınlıkların unutulduğu önemli günler olduğunu belirten Turan, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.
Turan, her fırsatta devlet korumasındaki çocukları ziyaret ettiğini kaydetti.
Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.
