Kırklareli Valisi Turan, sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
Vali Turan, düzenlenen programda, sağlık personeliyle bayramlaştı.
Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Turan, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.
İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan Turan, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günler olduğunu kaydetti.
Turan, sağlık çalışanlarının, Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.