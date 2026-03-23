Kırklareli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs ile 5 otomobil Kırklareli - İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüleri yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.







