        Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 52'ye ulaştı

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde bulunan ve Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 52 olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 12:18 Güncelleme:
        DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı ocak ayından itibaren artış göstermeye başladı.

        Geçen yaz mevsiminde etkili olan kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3'e kadar gerileyen, taban toprağında çatlaklar oluşan barajda, yağmur ve kar yağışlarının ardından doluluk yüzde 52'ye ulaştı.

        Barajdaki mevcut su miktarının 83 milyon 288 bin metreküp olduğu bildirildi.

        - "Tarımsal üretim açısından da çok önemli bir baraj"

        Kırklareli Doğayı Koruma Derneği Başkanı Göksal Çidem, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır Kayalıköy Barajı'nın kuruma noktasına geldiğini söyledi.

        Bu yıl özellikle Istranca Dağları'nda etkili olan kar ve sağanak yağışların barajdaki su seviyesini artırdığını belirten Çidem, bu tablonun sevindirici olduğunu ifade etti.

        Barajın yalnızca Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılamadığını, Kırklareli ve çevresinde tarımsal üretim açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Çidem, şunları kaydetti:

        "Edirne'nin içme suyunun yanı sıra tarımsal üretim açısından da çok önemli bir baraj. Kaba yem ihtiyacını karşılamak için çiftçilerimiz mısır ve silajlık ürünler ekiyordu ancak iki yıldır su yetersizliği nedeniyle bu ürünlerde sulama yapılamıyordu. Tarımsal sulamanın sürdürülebilmesi için su kayıplarının önlenmesi gerekiyor. Artık teknolojiye ayak uydurarak damlama sulama veya kapalı devre sulama sistemlerine geçilmesi gerekiyor. Açık kanal sulamasında suyun yaklaşık yüzde 70'i heba oluyor."

        Su ve su kaynaklarının insan yaşamı ile gıda güvenliği açısından bilinçli kullanılması gerektiğini dile getiren Çidem, kaynakların korunmasının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

