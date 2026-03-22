Kırklareli Valisi Turan'dan Yaşlılar Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Turan, mesajında yaşlıların, milli ve manevi değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen kıymetli hazineler olduğunu belirtti.



Yaşlıların tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:



"Yaşlılık, insanın güç ve kuvvetinin azaldığı, zaman zaman bir başkasının desteğine ve yardımına ihtiyaç duyabildiği bir dönemdir. Böyle ileri yaşlara erişen büyüklerimize hürmet göstermek, onları koruyup kollamak yüce dinimizin de tavsiyesidir. Yaşlılarımızı yalnız bırakmamalı, imkanlar dâhilinde yalnızlıklarını giderebilmeliyiz. Büyüklerimizin duası bizler için çok önemli. En büyük manevi sigortamız onların duasıdır. Devletin temsilcileri olarak bizler de her zaman yaşlılarımızın yanındayız."



Turan, tüm yaşlıların Yaşlılar Haftası'nı kutladı.














