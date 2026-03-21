Dereköy Sınır Kapısı'ndan 5 yılda yaklaşık 7 milyon yolcu geçti
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nı son 5 yılda yaklaşık 7 milyon yolcu kullandı.
Giriş: 21.03.2026 - 10:06
İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'ndan 5 yılda 6 milyon 838 bin 679 yolcu giriş ve çıkış yaptı.
Geçen yıl ise 1 milyon 449 bin 181 kişi sınır kapısını kullandı.
Sınır kapısından geçişler son üç yılda artış gösterdi.
