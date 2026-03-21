Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayramlaştı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye - Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerlerle bayramlaştı.
Vali Turan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile sınırdaki Dereköy Hudut Karakolu'na ziyarette bulundu.
Mehmetçik tarafından karşılanan Turan, askerlerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Askeri personelin gösterdiği fedakarlık, cesaret ve yüksek görev bilincinin Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Turan, Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve vatan sevgisini daha da pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu kaydetti.
Turan, Mehmetçik ile bir arada olmaktan büyük bir onur duyduğunu sözlerine ekledi.
