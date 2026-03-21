Kırklareli'nde bir ayda 31 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 31 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15- Şubat - 15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 498 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Aranma kaydı bulunan 87 şüpheli yakalanırken, 10 tüfek, 14 tabanca ve 9 kesici alet ele geçirildi.



Suça karıştığı belirlenen 31 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

