Kırklareli'nde bir ayda 31 şüpheli tutuklandı
Giriş: 21.03.2026 - 14:51
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15- Şubat - 15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 498 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aranma kaydı bulunan 87 şüpheli yakalanırken, 10 tüfek, 14 tabanca ve 9 kesici alet ele geçirildi.
Suça karıştığı belirlenen 31 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
