Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Meteoroloji Müdürü Erdinç Çalışkan'ı makamında kabul etti.
Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dünya Meteoroloji Günü'nü kutladı.
Meteorolojik verilerin önemine değinen Turan, meteorolojik verilen artık her alanda önemli olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından Turan, Çalışkan'dan bilgi aldı.
- Lüleburgaz'da mera ıslah çalışmaları sürüyor
Lüleburgaz ilçesinde mera ıslah çalışmaları devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Çayır Mera Islahı Projesi kapsamında Seyitler ve Çengelli köylerinde mera alanları gübrelendi.
Mera alanlarının gübrelenerek bölge hayvancılığına katkı sağlanması hedefleniyor.
- Üreticiler bilgilendirildi
Kırklareli'nde üreticiler bilgilendirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Vize, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde gerçekleştirilen programda, tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler hakkında bilgi verildi.
Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.
Etkinlik kapsamında çok sayıda üretici bilgilendirildi.
