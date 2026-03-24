Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.





Edirne'de çiseleme şeklinde başlayan yağış zaman zaman şiddetini artırdı.



Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için yanlarındaki şemsiyeleri kullandı, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağışın dinmesini bekledi.



Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.



Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.



Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırdı.



Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı.



Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

