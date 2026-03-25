Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.



Vali Turan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin ile Kaynarca beldesindeki huzurevini ziyaret etti.



Huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftasını kutlayan Turan, yaşlılarla bir süre sohbet etti.



Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu ifade eden Turan, yaşlılara her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.



Turan, daha sonra huzurevini gezerek, binanın yapılmasında emeği geçen hayırsever Ahmet Dağcı ve Gülşen Dağcı'ya teşekkür etti.













