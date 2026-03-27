Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan başkanlığında Ticaret Borsasında gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü. Ardından, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda katılımcılara bilgi verildi. Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.