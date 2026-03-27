Kırklareli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, D-100 kara yolunun Kırıkköy kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerden biri, çarpışmanın ardından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.