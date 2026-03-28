Demirköy'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce vatandaşlara fidan dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlara ıhlamur ve sedir türünde 800 fidanın dağıtımı gerçekleştirildi. Demirköy Orman İşletme Müdürü Feridun Tandoğan Güven, yaptığı konuşmada, orman varlığının artması amacıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi. Herkesi fidan dikmeye davet eden Güven, ormanlar ülkelerin değil dünyanın ortak değerleri arasında yer aldığını dile getirdi. Güven, vatandaşların aldıkları fidanları hemen dikmelerini önerdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.