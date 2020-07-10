Lüleburgazlı gençler yetenek sınavlarına Gençlik Merkezi'nde hazırlanıyor

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi’nin Lüleburgazlı gençleri ücretsiz olarak hazırladığı özel yetenek sınavı kursları devam ediyor.

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi, gençleri 2 yıldır ücretsiz olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), askeri okullar ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlıyor. Gençlik Merkezi’nin 2 yıldır verdiği ücretsiz kurslar sayesinde 4 Lüleburgazlı genç polis akademisine, 3 genç beden eğitimi ve spor yüksekokuluna, 2 genç ise askeri okullara yerleşti.

Lüleburgazlı gençler, şu an Gençlik Merkezi antrenörleriyle beraber önümüzdeki POMEM sınavlarına hazırlanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle çalışmalar randevu verilerek teker teker yapılıyor. Hijyen ve temizlik açısından salonlar havalandırılıyor.

Sokollu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik, “Gençlerimiz şu an sınavlara hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle çalışmaları randevu vererek yapıyoruz. Öğrencilerimizin çalışma aralarında salonları havalandırıp, temizliğini sağlıyoruz. Gençlerimizin gireceği sınav salonlarında parkurlar farklı olabiliyor. Biz de istedikleri sınav yerinin parkurunu onlara hazırlıyoruz. Kendini denemek isteyen gençlerimiz için isterlerse tüm parkurları da kendileri için hazırlıyoruz. Geçen süreçte 9 öğrencimizi yerleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ruhuna yakışır bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz için hayırlı olsun” dedi.

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