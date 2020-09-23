Bölgenin en büyük ulaştırma projesinin şantiyesinde salgın denetimleri

Bölgenin en büyük ulaştırma projesi olan HalkalıKapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin Kırklareli sınırları içerisinde yer alan BüyükkarıştıranLüleburgazBabaeski istasyon şantiyeleri incelenerek, salgın denetimleri gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bölgenin en büyük ulaştırma projesi olan HalkalıKapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Büyükkarıştıran LüleburgazBabaeski istasyon şantiyelerini gezerek, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Gerçekleşen ziyarette Vali Bilgin, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli genelinde bugün gerçekleşen genel salgın denetimleri kapsamında Büyükkarıştıran LüleburgazBabaeski istasyon şantiyelerinde salgın ile ilgili denetimlerde bulundu.

HalkalıKapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi güzergâhında Kırklareli sınırları içerisinde Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarının yer alıyor. Demiryolu hattının 62 kilometrelik kısmı Kırklareli sınırları içerisinden geçecek. Hızlı Tren Projesinin tamamlanmasıyla HalkalıKapıkule yeni hızlı tren hattı arasında kalan güzergahlarda yolculuk süresi ve mesafesi kısalacak.

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