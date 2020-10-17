Sahte içkiden 2 kişinin öldüğü Kırklareli'de valilikten uyarı



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,(DHA)KIRKLARELİ'de Derya Altan (24) ve Soner Tolukan'ın (48) sahte içki nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri üzerine valilik, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kırklareli'de sahte içkiden ilk ölüm Lüleburgaz ilçesinde yaşandı. Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Derya Altan, 1 hafta önce evinde ev yapımı içki içti. Bir süre sonra rahatsızlanan Altan, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Altan, ilk müdahalenin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İkinci ölüm ise Vize ilçesinde yaşandı. İlçede balıkçılık yapan Saner Tolukan, önceki akşam 2 arkadaşıyla birlikte içki içti. El yapımı içkiden içtikten sonra rahatsızlanan 3 arkadaş, Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan Tolukan ve adı açıklanmayan bir arkadaşı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, diğer arkadaşı da Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen arkadaşlardan durumu ağır olan Soner Tolukan, dün akşam hayatını kaybetti. 2 arkadaşın tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

VALİLİK: DİKKATLİ OLUN

Kırklareli Valiliği, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli'de de sahte ve kaçak içki nedeniyle hayatını kaybedenler olduğu belirtilen açıklamada, "Sahte ve kaçak ürünlerden dolayı daha fazla can kaybı yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmaları, bu tür sahte ve kaçak ürünleri ivedilikle ihbar etmelerini önemle rica ederiz" denildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2020-10-17 14:55:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.