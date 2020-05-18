Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Kırklareli'nde antrenör eşliğinde yüzlerce kişi balkonlarda spor yaptı

Kırklareli'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi aynı anda balkonlarında sportif aktivite gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında vatandaşların antrenör eşliğinde evlerinden çıkmadan balkonlarından ışık ve müzik eşliğinde yaptığı spor büyük beğeni topladı

Kırklareli
İHA

Kırklareliler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını korona virüs günlerinde anlamlı bir etkinlikle kutladı. Kırklareli'nin Merkez ilçesindeki yüzlerce kişinin yaşadığı site sakinleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan antrenörler eşliğinde spor yaptı. “Halka Ortak Spor Yaptırma” ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen spor organizasyonuna aynı anda yüzlerce kişi katıldı.

Yediden 70’e çok sayıda Kırklarelili, ışıklı ve müzikli etkinlikte antrenörlerin spor talimatlarına uyarak aynı anda aynı hareketi yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kastamonu'da çıkan yangında engelli bir kişi hayatını kaybetti
GÜNDEMİftar saatinde acı olay! Hayatını kaybetti
Belediye işçisinin bayrak sevgisi duygulandırdı
GÜNDEMBayrak sevgisi duygulandırdı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’tan 19 Mayıs mesajı
GÜNDEMEmniyet Genel Müdürü Aktaş’tan 19 Mayıs mesajı
Hatayda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
GÜNDEMGeri dönüşüm tesisinde yangın!
Tatvan'da maske takma zorunluluğu getirildi
GÜNDEMMaskesiz sokağa çıkılmayacak
KKTC'de koronavirüs tedbirlerinin birçoğu kaldırıldı
GÜNDEMKKTC'de korona tedbirlerinin birçoğu kaldırıldı
Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi anlamı, Türkçe meali nedir? İşte Kadir gecesi duası
GÜNDEMKadir suresi okunuşu ve meali
19 Mayıs Atatürk'ü anma şiirleri! En güzel kısa anlamlı 19 Mayıs şiirleri 3-4-5 kıtalık! 19 Mayıs ile ilgili şiirler
GÜNDEM19 Mayıs Atatürk'ü anma şiirleri
Bakan Akar şehit asker için taziye mesajı yayımladı
GÜNDEMBakan Akar'dan taziye mesajı
İletişim Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı
GÜNDEMİletişim Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X