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        Haberler Gündem Güvenlik Kırklareli'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kırklareli'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:38
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        Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kırklareli'nde 39 yaşındaki Tarık Bozan'ın kullandığı otomobil, Babaeski ilçesindeki Çayırlık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Bozan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bozan'ın cenazesi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #KIRKLARELİ
        #trafik kazası
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