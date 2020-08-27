Valilikten yapılan açıklamada, Yayla Mahallesi'ndeki bir apartman için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu da bildirildi.
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