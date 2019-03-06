Yangın Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsündeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurdun kazan dairesi bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine yurda çok sayıda itfaiye aracı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yurda giden İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Çıkan yangın söndürülürken 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.