Arap tavşanının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer aldığını da hatırlatan Aslan, "Bu tür bölgemizde de yaşamaktadır. Daha önce bu tür hayvanları görüntülemek için fotoğraf makinelerine ihtiyaç vardı. Fakat şimdi herkesin elinde görüntüleme aygıtı var. Bu farklılıkları insanlar görüntüleyip paylaşıyor.