        Haberler Gündem Güncel Kırşehir'de hayırsever kadınlar 7 yıldır yaşatıyor | Son dakika haberleri

        Kırşehir'de hayırsever kadınlar, 7 yıldır "zimem defteri" geleneğini yaşatıyor

        Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneği, Kırşehir'de gönüllü kadınlar ve hayırseverlerin desteğiyle 7 yıldır sürdürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 18:04
        Kırşehir'de hayırsever kadınlar 7 yıldır yaşatıyor
        Kırşehir'de, Taliha Sin öncülüğünde 7 yıl önce bir araya gelen gönüllü kadınlar, hayırseverlerin desteğiyle kent merkezindeki bakkalların veresiye defterlerindeki borçları ödüyor.

        Gazetecilere açıklamada bulunan Sin, 7 yıl önce ramazan ayında "zimem defteri" geleneği yaşatmak için çıktıkları yolda, insanların bayrama daha mutlu ve huzurlu girmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Vatandaşları rencide etmeden destek olmayı amaçladıklarına dikkati çeken Sin, yurt dışından ve farklı şehirlerden kendilerini tanıyanların da yardım gönderdiğini vurguladı.

        Yaklaşık 200 katılımcılarının olduğunu dile getiren Sin, "Bu kadar beklemiyorduk. Bu sene elimize geçen daha fazla parayla birçok bakkala olan borçları kapattık. Allah, 200'e yakın hayırseverimizin hayırlarını kabul etsin. Eşi olmayan ve özellikle kadınların, çocukları olan, kirada oturan, engelli, yetim, sağlık sorunları yaşayanların borçlarını kapattık, şükürler olsun" dedi.

        Bakkal işleten Mustafa Türkyılmaz da hayırsever kadınların gelip mahallede yaşayan bir kadının tüm hesabını kapattığını söyledi.

        Bakkal Serkan Saraç ise hayırseverlerin gelerek yetim, hasta ve yalnız yaşayanların borçlarını ödediklerini kaydetti.

        Hayırsever kadınlar, Bağbaşı, Kındam, Çukurçayır, Bahçelievler, Güldiken ve Kervansaray mahallelerinde 9 bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi

        İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi.İranın misilleme füzeleri, İsrailin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"